Sassuolo, l’ufficialità è una stangata: aperta un’indagine dalla Procura

Brutte notizie in casa Sassuolo, arriva l’ufficialità della decisione da parte della Procura. Una possibile stangata per i neroverdi.

Sul mercato il Sassuolo è protagonista, quantomeno mediatico, degli ultimi giorni. La vicenda Raspadori, con il calciatore che spinge per il Napoli, ma col DS Carnevali che spara alto, tiene banco sui giornali e in televisione.

In campo però la stagione dei neroverdi è iniziata tutt’altro che nel migliore dei modi. La sconfitta in Coppa Italia contro il Modena ha lasciato straschici che vanno oltre il semplice risultato del campo. Nel post partita la scomposta reazione di Domenico Berardi ha inevitabilmente costretto la Giustizia Sportiva a vagliare la cosa. Il calciatore, nervoso per il ko nel derby e per la conseguente eliminazione dei suoi dalla competizione non è riuscito a tenere il sangue freddo per non cadere nelle provocazioni di un tifoso del Modena.

Reagendo alle sbagliatissime provocazioni di supporters dei canarini, Berardi si è messo nell’occhio del ciclone. La Giustizia Sportiva non ha potuto fare altro che prendere in carico la cosa e la decisione della Procura della FIGC di aprire un’indagine a suo carico.

Sassuolo, la reazione di Berardi potrebbe costare caro: aperta un’indagine

“Comportamento violento nei confronti di un tifosi all’esterno dello stadio Braglia al termine del match Modena-Sassuolo” così si legge nel comunicato di avvio del procedimento. Domenico Berardi ha infatti reagito in maniera scomposta alle provocazioni di un tifoso.

Il video che è circolato pochi minuti dopo costituisce una prova inconfutabile che ha costretto la Giustizia Sportiva ad aprire l’indagine. Il procuratore della FIGC, Giuseppe Chiné, come si apprende da una nota lanciata dall’agenzia ANSA, quindi deciso di avviare il procedimento che potrebbe costare molto caro a Berardi e indirettamente anche al Sassuolo.