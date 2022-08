Doccia gelata Juventus: l’annuncio spiazza Agnelli in vista del Sassuolo

Brutte notizie per la Juventus in vista del Sassuolo. L’annuncio complica i piani di Agnelli e Allegri in vista dell’esordio in campionato.

La Juventus guarda all’esordio in campionato contro il Sassuolo. La stagione che si appresta ad iniziare sarà per i bianconeri quella, dopo un paio di anni opachi, del tentativo di riscatto. Per questi il tecnico Allegri vuole iniziare il campionato subito in quarta.

E per questo la società sta cercando di dare al mister una rosa quanto più completa possibile, in grado di macinare gioco e punti fin dalle prime battute della nuova stagione. Sfumato quasi certamente il difensore Milenkovic, che la Fiorentina non ha intenzione di cedere, quasi certamente arriverà invece il suo connazionale: il centrocampista Filip Kostic.

Addirittura si pensava che il centrocampista serbo potesse arrivare già nella giornata di oggi in Italia per svolgere le visite mediche di rito. Non sarà invece così. Ancora da limare infatti gli ultimi dettagli tra le parti. La trattativa non è a rischio, ma la società devono ancora accorarsi su tutte le parti dell’accordo.

Juventus, slitta il Kostic day. Accordo non ancora raggiunto

Come riporta il collega di Sky Gianluca Di Marzio il giorno dell’arrivo di Filip Kostic potrebbe essere invece domani. Nella serata di oggi potrebbero infatti esserci i tanti attesi sviluppi positivi della vicenda. Juventus e Enitracht Francoforte potrebbero chiudere l’accordo in serata e dare il via libera al classe ’92 per prendere il primo volo domani in direzione Torino.

Un piccolo posticipo che però potrebbe dare qualche grattacapo sia al presidente Andrea Agnelli che al tecnico Massimiliano Allegri, visto che comunque Kostic avrà un giorno in meno per allenarsi con i nuovi compagni e ciò potrebbe impattare sulla data d’esordio con la nuova casacca bianconera.