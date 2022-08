Calciomercato Monza, Galliani chiude il colpo dalla Premier: arriva oggi

Monza, il condor Galliani ha chiuso l’ennesimo colpo. Il club biancorosso è pronto ad accogliere il calciatore che arriva dalla Premier.

Il Monza dei Berlusconi e di Adriano Galliani è pronto ad esordire in Serie A e a fare bella figura. Per la prima volta nella sua storia, il club biancorosso è giunto in massima serie: l’obiettivo è non sfigurare e dare il massimo per provare a restare tra i grandi club italiani.

Adriano Galliani e la dirigenza tutta è al lavoro per rinforzare la rosa in vista dell’imminente inizio del campionato italiano. Il club brianzolo si è rivelato tra i più attivi sul calciomercato estivo in entrata ed i colpi in entrata potrebbero non essere ancora conclusi.

Mercato Monza, fatta per Pablo Mari: arriva oggi in Italia

Nonostante Galliani e i Berlusconi abbiano già costruito una rosa decisamente competitiva, i colpi per i tifosi e per l’allenatore non sembrano essere finiti qui. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, il condor Galliani avrebbe chiuso per un altro rinforzo per la linea difensiva dello scacchiere biancorosso.

Secondo l’emittente satellitare, il Monza è pronto ad accogliere il nuovo difensore. Si tratta di Pablo Mari, giocatore di proprietà dell’Arsenal, in prestito all’Udinese negli ultimi mesi di campionato. Il calciatore è pronto a trasferirsi in Lombardia. Nella giornata di oggi raggiungerà l’Italia con un volo privato proveniente da Londra. Il trasferimento si chiude sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza della squadra.