Calciomercato Monza, Galliani è pronto a mettere a segno un altro colpo

Dopo aver chiuso in sede di calciomercato per Petagna, Galliani vuole regalare un altro calciatore al suo Monza.

La prossima Serie A sarà decisamente diversa rispetto agli anni scorsi sia per le retrocessioni di Cagliari e Genoa che per le promozioni di Monza e Cremonese. I biancoscudati, infatti, stanno per disputare la loro prima stagione nel massimo campionato italiano, mentre i grigiorossi sono tornati nella massima categoria dopo 26 anni.

Proprio il Monza si può considerare tra le regine di questo calciomercato. Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani, infatti, stanno regalando a Giovanni Stroppa una squadra che, almeno sulla carta, potrebbe puntare anche a qualcosa di più di una semplice salvezza, considerando gli acquisti del calibro di Pessina, Ranocchia, Marlon, Caprari, Cragno e Sensi.

Nonostante tutti questi volti nuovi, il Monza non si vuole fermare. I biancoscudati, infatti, hanno chiuso in giornata per Andrea Petagna. Il centravanti verrà dal Napoli con la formula del prestito a titolo oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Tuttavia il mercato di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani non termina di certo qui, anzi.

Calciomercato Monza, Adriano Galliani vuole chiudere per German Pezzella

Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, infatti, il Monza sta cercando di rinforzare la propria difesa centrale con l’ingaggio di German Pezzella del Betis Siviglia. Sull’ex Fiorentina, però, c’è da registrare anche il forte interesse del Torino di Urbano Cairo, il quale sta cercando un sostituto di Bremer.

Tra il Monza ed il Torino, quindi, in questi giorni ci sarà un duello su tutti i fronti, considerando che si sfideranno anche sabato prossimo per la prima giornata di campionato. Per il ruolo del difensore centrale, Galliani e Berlusconi stanno anche pensando di prendere una loro vecchia conoscenza ai tempi del Milan, ovvero Francesco Acerbi.