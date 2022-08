Calciomercato Salernitana, De Sanctis pronto al colpo: affare in tempi rapidi

La Salernitana debutterà in campionato contro la Roma, ma contro i giallorossi potrebbe giocare un nuovo colpo di calciomercato.

Dopo aver perso nel primo turno di Coppa Italia per 0-2 contro il Parma di Fabio Pecchia, la Salernitana si sta preparando per il debutto in campionato di domenica prossima. Ed i granata non avranno affatto una gara semplice, considerando che ospiteranno all’Arechi la Roma di José Mourinho.

In attesa del match contro i giallorossi, Davide Nicola ed i tifosi campani sperano in qualche altro rinforzo dal presidente Iervolino. Non si può affermare che il patron non si sia dato da fare in questa sessione di mercato, tuttavia è sotto gli occhi di tutti che la Salernitana, nonostante i tanti nuovi arrivi, abbia il bisogno ancora di qualche giocatore.



Lo stesso Nicola aveva espresso i suoi dubbi sulla rosa a sua disposizione a margine del triangolare contro l’Adana e la Reggina: “Non siamo pronti per il campionato”. Le dichiarazioni del tecnico sono state un segnale evidente per Iervolino e Morgan De Sanctis, il quale sta cercando di piazzare un ‘colpo a sorpresa’.

Calciomercato Salernitana, De Sanctis sta per prendere Candreva: i dettagli

Secondo quanto riportato dall’Ansa’, infatti, la Salernitana è vicinissima a prendere Antonio Candreva dalla Sampdoria di Giampaolo. I granata hanno offerto circa 1 milione e mezzo di euro ai liguri per cedere le prestazioni del laterale. La trattativa è ben avviata, considerando che l’ex Inter ha già trovato l’accordo con i campani per un contratto biennale.

Candreva era stato cercato nelle scorse settimane anche dal Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, ma l’operazione si è poi arenata. Mentre quella con la Salernitana di Iervolino potrebbe concludersi in tempi brevi. L’arrivo del centrocampista sarebbe veramente un bel colpo per la squadra di Nicola.