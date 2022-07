La Salernitana, dopo Bonazzoli, intende acquistare un altro attaccante. Il tecnico Nicola, intanto, ha ricevuto una buona notizia.

Prende forma la rosa 2022/2023 della Salernitana. Il club da ormai qualche giorno ha accelerato sul mercato, al fine di fornire al tecnico Davide Nicola quanti più innesti possibili prima del debutto in campionato (in programma il 14 agosto in casa contro la Roma). Nelle scorse ore, ad esempio, è stato ufficializzato il ritorno di Federico Bonazzoli.

L’attaccante, autore di 10 gol nella scorsa stagione con indosso la maglia granata, ha firmato fino al 2026: per acquistarlo a titolo definitivo sono serviti 4.5 milioni, finiti nelle casse della Sampdoria. Ora l’obiettivo è quello di affiancare all’ex Inter un’altra punta di comprovato livello. Due i nomi attualmente al vaglio del presidente Danilo Iervolino: Krzysztof Piatek e Andrea Pinamonti.

Il primo è tornato all’Hertha Berlino che ora sta valutando la sua posizione. I contatti sono stati avviati ed ulteriori sviluppi sono attesi a breve. Il secondo, invece, piace pure al Sassuolo (alla ricerca di un sostituto di Gianluca Scamacca) e dell’Atalanta. Il colpo risulta complicato tuttavia la dirigenza ci proverà fino alla fine. Nicola ha quindi diversi motivi per sorridere ed oggi ha ricevuto un’ulteriore buona notizia riguardante Matteo Lovato.

Salernitana, niente operazione per Lovato: i tempi di recupero

Il difensore, attualmente ai box a causa dell’infortunio subito in occasione dell’amichevole vinta ai danni del Wieczysta Cracovia, nella giornata odierna si è sottoposto ad una visita ortopedica di controllo presso Villa Stuart. Gli esiti, si legge nella nota pubblicata sul portale online del club, hanno scongiurato l’intervento chirurgico tuttavia non è chiaro quando il giocatore potrà tornare agli ordini del proprio allenatore.

Di certo Lovato (arrivato in Campania nell’ambito dell’operazione che ha portato Ederson all’Atalanta) dovrà restare fuori almeno 2 mesi. Per ora seguirà un programma di lavoro fisioterapico specifico a Salerno e nelle prossime settimana effettuerà ulteriori esami strumentali. Possibile che la Salernitana torni sul mercato per sostituirlo ma il preferito di Iervolino, ovvero Caleb Okoli, appare irraggiungibile. L’Atalanta, infatti, lo ha dichiarato incedibile.