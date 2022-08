Juve, Allegri finalmente sorride: recupero importante in vista del Sassuolo

La Juve, a pochi giorni dal debutto in campionato, può sorridere: con il Sassuolo rientra un top player bianconero.

Fin qui, il pre-campionato ha regalato soltanto amarezze tra l’improvviso infortunio di Paul Pogba (che potrebbe tornare a disposizione ad inizio settembre) e le sconfitte rimediate per mano del Real Madrid e dell’Atletico Madrid. Ora però, a pochi giorni dal debutto in campionato contro il Sassuolo, il tecnico della Juve Massimiliano Allegri ha diversi motivi per sorridere.

Il primo consiste nell’imminente arrivo di Filip Kostic. I bianconeri, nelle ultime ore, hanno intensificato i contatti con l’Eintracht Francoforte trovando l’accordo decisivo. Ai tedeschi, in particolare, andranno 13 milioni più 4 legati a determinati obiettivi. L’ala sinistra sbarcherà a Torino oggi o al massimo nella giornata di domani. Restano da sistemare alcuni dettagli tuttavia la fumata bianca appare all’orizzonte.

Per il serbo (7 gol e 15 assist nell’ultima stagione) è pronto un contratto triennale da 2.5 milioni più bonus ed un ruolo di primo piano nello schieramento tattico di Allegri. Il quale, nel corso della seduta di allenamento odierna, ha riavuto a disposizione Juan Cuadrado assente nell’amichevole di Villar Perosa a causa di alcuni problemi fisici. Il colombiano, come si legge nel report pubblicato sul sito del club, ha svolto l’intera seduta in gruppo e punta a giocare dal primo minuto lunedì.

Juve, riecco Cuadrado: Allegri sorride in vista del Sassuolo

Il ritorno dell’esterno ex Fiorentina consentirà al tecnico di prendere in considerazione due differenti moduli: il 3-4-3 e il 3-5-2. Nel primo caso Cuadrado contenderebbe il ruolo di terzino destro a Danilo mentre nel secondo agirebbe largo a tutta fascia (con Kostic impegnato nell’altro versante ed Alex Sandro dirottato in panchina). Una doppia opzione quindi per l’allenatore, che ora auspica di riavere presto a disposizione pure Weston McKennie.

Lo statunitense, fermo ai box per colpa della lesione capsulare della spalla sinistra subita in allenamento durante la tournée statunitense, ha lavorato a parte. Il suo rientro, così come quello di Pogba, salvo sorprese dovrebbe avvenire ad inizio settembre. Tutto, però, dipenderà dall’esito dei prossimi esami a cui verrà sottoposto.