Campionato stravolto, italiani increduli: è ufficiale, cambia la classifica

La sentenza è arrivata questo pomeriggio e la decisione ufficiale ha cambiato la classifica: adesso non ci sono più dubbi.

La decisione ufficiale che il club stava aspettando adesso è arrivata. È cambiata, con essa e di conseguenza, anche la classifica. Lo scenario che adesso è venuto a prospettarsi è perciò totalmente diverso.

La decisione che il Livorno stava aspettando è adesso, nel pomeriggio di questo 10 agosto, arrivata e ha cambiato ogni prospettiva. Il club toscano ha la certezza di poter essere promosso in Serie D, dopo che la classifica del mini girone per la promozione è stata stravolta.

A finire ultimo è stato infatti l’Asd Figline 1965, a seguito della decisione presa per il caso riconducibile alla gara giocata proprio dal club contro la Tau Altopascio. Nella gara ci sarebbero stati dei gol-farsa da cui è scaturita una vera e propria indagine. Quest’ultima è stata conclusa con l’ufficialità che ha visto appunto il Figline finire in fondo alla classifica del girone per la promozione.

Promozione Serie D, l’ufficialità fa cambiare la classifica: sale il Livorno, il Figline cade a picco

Come ha riferito solamente pochi minuti fa il ‘TelegrafoLivorno.it’, la decisione ufficiale che il Livorno stava aspettando adesso è arrivata. La classifica è stata decisamente stravolta. Dopo la gara disputata tra Tau e Figline, finita sotto inchiesta per i gol segnati in modo anomalo, il Livorno è infatti risalito in seconda posizione del mini girone per la promozione.

Nel comunicato si legge, infatti, che: “L’Asd Figline 1965 è retrocesso all’ultimo posto della poule promozione, con revoca della promozione in Serie D“. Inoltre, il sindaco della città toscana, Luca Salvetti, ci ha tenuto ad aggiungere: “Ora l’ufficialità, il Livorno è in Serie D. Una grande soddisfazione per tutta la città che è ripartita con orgoglio e senso di appartenenza”.