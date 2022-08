“Possono andarsene”, colpo di scena Juve: l’annuncio spiazza i tifosi

Novità giungono dal calciomercato della Juventus, al termine dell’incontro odierno tra la dirigenza e l’importante agente di giocatori.

La Juventus attende di poter accogliere Filip Kostic, per il quale è stato finalmente trovato l’accordo con l’Eintracht Francoforte. Dopo l’arrivo del serbo, il mercato bianconero però non si fermerà. L’infortunio di Paul Pogba ha reso necessario un ulteriore intervento a centrocampo e la società ha in mente di giocarsi tutte le sue carte per Leandro Paredes, disposto a lasciare il PSG.

Tra le varie idee in entrata, la società si occupa anche delle pedine che può cedere. Nelle ultime ore si è giunti a un punto con il Monza per Nicolò Rovella, e la società ha interagito durante un summit anche con l’agente Rafaela Pimenta.

Come riferito dal giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, attraverso Twitter: “La Juventus nel meeting odierno con Rafaela Pimenta ha comunicato all’agente che Luca Pellegrini e Moise Kean possono partire dinanzi a proposte interessanti”.

La Juventus apre alla cessione di Pellegrini e Kean

L’agente è stata alla Continassa e a lungo ha dialogato con i dirigenti della Juventus, per cercare quanto prima la migliore soluzione. Nonostante Pellegrini abbia avuto una discreta continuità con i bianconeri della seconda parte dell’ultima stagione, per Allegri non è indispensabile. Su di lui ci sarebbe la Lazio, alla ricerca di un terzino sinistro, così come Torino e Monza, per le quali però l’ingaggio del difensore potrebbe essere troppo elevato.

Per ciò che riguarda Kean, la scelta di metterlo in fondo alle gerarchie sarebbe principalmente di tipo caratteriale e proprio questa tematica sarebbe stata al centro dell’incontro con l’avvocatessa quest’oggi. Al momento, la società che ha mostrato interesse pare essere l’Atalanta, ma comunque poco convinta dell’operazione, poiché i bianconeri avrebbero proposto il calciatore in uno scambio con Muriel. La Dea punta al cash per il colombiano e ciò incrina la pista. È ancora tutto in alto mare.