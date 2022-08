Napoli, l’annuncio da Parigi spiazza tutti: ora esulta Spalletti

Il Napoli continua a monitorare il mercato per recuperare le pedine mancanti e intanto Luciano Spalletti riceve una notizia gradita da Parigi

Con il cambio in panchina, al Psg sono cambiate molte cose. La politica di Galtier è molto differente rispetto a quella di Pochettino, che nella scorsa stagione ha tenuto Donnarumma e Keylor Navas sulla corda prima di ogni partita ampliando il turnover pure ai due portieri. Il tecnico francese ha deciso: il numero uno italiano è il titolare.

Questa decisione cambia totalmente la prospettiva dell’esperto estremo difensore del Costa Rica, non più indiscusso protagonista della porta parigina. Sull’argomento Galtier è tornato durante la conferenza stampa di presentazione della partita della sfida casalinga contro il Montpellier di sabato.

Psg, Galtier in conferenza stampa: Navas non accetta di essere la riserva. Ha qualche offerta vedremo cosa accadrà”

Keylor Navas è nel mirino del Napoli che cerca ancora il sostituto di Ospina. La squadra di Luciano Spalletti si sta muovendo per chiudere uno tra Kepa e appunto il costaricense del Psg. Nel frattempo, gli azzurri hanno preso Salvatore Sirigu. Sul futuro di Navas si è espresso in conferenza stampa il tecnico dei parigini Cristophe Galtier.

“Navas è un grande giocatore e va rispettato. Non accetta di essere il secondo portiere alle spalle di Donnarumma ma è un grande professionista. Ha attirato l’interesse di alcune squadre. Ha ricevuto l’interesse di qualche formazione, vedremo cosa accadrà”, ha detto l’allenatore ex Lilla.

Il portiere rimane un’opzione molto solida per la porta del Napoli che intanto lunedì 15 debutterà alle 18.30 a Verona contro l’Hellas con una formazione ancora incompleta. Il cartello “work in progress” è ancora ben visibile per la formazione del presidente Aurelio De Laurentiis.