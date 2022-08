Icardi, un’altra pessima notizia: arriva l’annuncio ufficiale

Ancora cattive notizie per Mauro Icardi: l’attaccante argentino ha ricevuto la comunicazione direttamente dalla conferenza stampa

Mauro Icardi non conosce più pace. L’attaccante argentino è sempre più al centro delle voci extracampo. Tra presunti tradimenti e crisi con Wanda Nara e poche apparizioni con il PSG, l’ultima novità riguardo all’ex capitano dell’Inter è arrivata direttamente dalla conferenza stampa di Cristophe Galtier. Il tecnico dei parigini ha riportato l’attenzione se non al calcio giocato, quantomeno appena al di fuori.

L’allenatore – a due giorni dalla partita di campionato contro il Montpellier, nella quale Messi e compagni cercheranno conferme dopo la convincente vittoria dell’esordio con il Clermont – ha parlato pure di calciomercato. Dalle sue parole hanno tratto indicazioni positive pure Spalletti e tutti i tifosi del Napoli.

PSG, Galtier conferma di non contare su Mauro Icardi: “Deve trovare una squadra e rilanciarsi”

Il tecnico del PSG Cristophe Galtier, tra i tanti temi trattati in conferenza stampa, ha parlato pure del futuro di Mauro Icardi. Il calciatore argentino è sempre più lontano dai progetti tecnici della formazione parigina con cui è legato contrattualmente fino al 30 giugno 2024.

Il calciatore non ha ancora debuttato in questa stagione poiché escluso per scelta tecnica dalla prima partita di campionato. Galtier è stato molto chiaro sul giocatore argentino, aprendo per lui pure le porte di una cessione. Un addio considerato salutare pure per ‘Maurito’.

“Ho visto Mauro ad inizio settimana. La sua assenza dello scorso weekend è stata legata ad una scelta sportiva. Ci siamo parlati e gli ho comunicato la volontà di restringere il gruppo e non lavorare con 25 giocatori fuori dai piani. Il club è in stretto contatto con Icardi per trovare la migliore soluzione per tutti. Ha avuto poco spazio e penso sia meglio che si rilanci. Non ha sicuramente perso il suo talento ma ha vissuto due anni difficili. Cambiando squadra può permettergli di ripartire”, ha concluso Galtier.