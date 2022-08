Sassuolo, la telenovela è ufficialmente finita: sorride il Napoli

Il Sassuolo chiude ufficialmente una trattativa che potrebbe rappresentare una buona notizia anche per il Napoli.

La Serie A si prepara al debutto, che avverrà nel prossimo weekend. Ma nonostante arrivi il calcio giocato le trattative sui trasferimenti terranno ancora banco fino alla fine del mese. Il calciomercato infatti chiude il 1° settembre, e non sono poche le squadre che sono alla ricerca dei giusti incastri per modellare le rose e aggiustare i bilanci.

Tra queste il Napoli, che punta a rinnovare il reparto avanzato: Giovanni Simeone sembra sempre più vicino, ma la notizia del giorno per i campani è che potrebbe essersi riaperto qualche spiraglio importante anche per Giacomo Raspadori del Sassuolo.

Il club emiliano ha infatti concluso proprio oggi l’acquisto di Andrea Pinamonti dall’Inter per 20 milioni di euro. L’attaccante trentino, 13 gol la scorsa stagione con la maglia dell’Empoli, proverà a compiere il definitivo salto di qualità in carriera. E potrà farlo in una delle realtà di provincia più attrezzate nel lanciare giovani attaccanti.

Il Sassuolo prende Pinamonti: Raspadori verso Napoli?

La notizia, come detto, potrebbe riguardare anche il Napoli. E segnalare un allentamento delle pretese del Sassuolo per Giacomo Raspadori, che fino a oggi è stato valutato circa 40 milioni di euro. Una cifra che i campani ritenevano esagerata e che adesso potrebbe essere leggermente ritoccata al ribasso dopo l’arrivo di un altro attaccante in nero-verde.

Vedremo nei prossimi giorni se questo tanto chiacchierato valzer delle punte che tiene sulle spine i tifosi si concluderà positivamente per la squadra di Aurelio De Laurentiis. Che di certo non vorrà farsi trovare impreparata in attacco all’inizio di una stagione che potrebbe essere definita come un vero e proprio esame di maturità per il progetto appena rinnovato con Luciano Spalletti.