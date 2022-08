Milan, grana per Pioli: soluzione a sorpresa per il match con l’Udinese

Subito una gatta da pelare per il Milan. In vista del match d’esordio contro l’Udinese, Pioli costretto a vagliare una soluzione alternativa.

Manca ormai pochissimo e sarà di nuovo Serie A. Si parte sabato con diversi match in programma, ed i tifosi che ormai sono in trepidante attesa. In quel di Milano c’è grande entusiasmo, ed anche curiosità di capire come si svolgeranno i primi ’90 minuti della stagione. L’Inter di Inzaghi, dopo una fase pre stagionale claudicante, è chiamata a mettersi subito in carreggiata per tentare di strappare il titolo ai cugini rossoneri.

Dall’altra parte c’è un Milan con lo Scudetto stampato sul petto, e la voglia di far bene sin dall’inizio. La campagna acquisti ha portato alla corte di Stefano Pioli giocatori giovani, interessanti e pronti all’uso. Paolo Maldini sta anche lavorando sul fronte rinnovi: nelle prossime ore dovrebbe arrivare la firma di Tomori, poi toccherà a Krunic in attesa di trovare la quadra con altri elementi come Leao.

Milan, tegola per Pioli: se Giroud non recupera pronta l’alternativa

Ma il campo è pronto a parlare, al netto di trattative di mercato o prolungamenti di contratto. Per Pioli, però, è già emersa una tegola in vista del match di esordio contro l’Udinese. Olivier Giroud è alle prese con un affaticamento muscolare, che verrà valutato attentamente nelle prossime ore. Sopratutto domani viene indicato come giorno decisivo per capire se l’allenatore potrà contare sull’attaccante francese.

Cosi non fosse, riporta questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’, Pioli avrebbe già pronta l’alternativa. A partire dall’inizio sarebbe Ante Rebic, che andrebbe cosi a posizionarsi al posto dell’ex centravanti dell’Arsenal. Una soluzione alternativa e di emergenza, in attesa di capire l’effettiva fattibilità del recupero di Giroud.