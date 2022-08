La Salernitana non si ferma e dopo aver preso Vilhena si prepara a piazzare altri due colpi: le fumate bianche sono vicine.

Ieri è stato ufficializzato l’arrivo di Tonny Vilhena (prestito con diritto di riscatto), il quale ha scelto di indossare la maglia numero 10. In vista del debutto in campionato fissato per domenica contro la Roma, però, la Salernitana non intende fermarsi ed entro la giornata odierna il direttore sportivo Morgan De Sanctis proverà a concretizzare altre due operazioni tese a potenziare il centrocampo.

Antonio Candreva, ad esempio, è quanto mai vicino ad indossare la maglia granata. La sua ultima stagione alla Sampdoria è stata positiva (7 reti e 12 assist in 36 apparizioni in Serie A) tuttavia il feeling con Marco Giampaolo non è mai sbocciato. Gli schemi del tecnico, infatti, non prevedono la presenza di esterni larghi tutta fascia ed il tentativo di trasformarlo in una mezz’ala non ha prodotto i risultati sperati.

Da qui la decisione del giocatore di andare via: inizialmente per lui si era mosso il Monza, ma la trattativa non è mai realmente decollata. I campani, invece, si sono fatti avanti in maniera concreta. L’accordo, come riportato su Twitter da Nicolò Schira, appare ad un passo: i liguri riceveranno un indennizzo pari ad un milione di euro mentre al giocatore è stato proposto un contratto annuale con rinnovo automatico fino al 2024 in caso di salvezza.

Salernitana scatenata: ecco Candreva, poi Maggiore

Restano da limare gli ultimi dettagli ma l’operazione può essere considerata chiusa. Oggi Candreva sosterrà l’ultimo allenamento nel centro sportivo della Sampdoria mentre domani raggiungerà Salerno, per mettersi a disposizione di mister Davide Nicola. Un colpo importante per il club, intenzionata a mettere le mani pure su Giulio Maggiore in rotta di collisione con lo Spezia.

Il centrocampista ha rifiutato il rinnovo di contratto proposto dalla dirigenza, facendo sapere di ritenere conclusa la propria esperienza in bianconero. Il suo profilo, fa sapere il giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio, piace molto alla Salernitana che di recente ha messo sul piatto un contratto quadriennale. Ora si attende soltanto la replica del diretto interessato, finito al tempo stesso nel mirino del Sassuolo.