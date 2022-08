Calciomercato Torino, ci siamo: esulta Juric, colpo in chiusura

È entrato nel vivo il mercato del Torino. Vlasic ha già sostenuto le visite mediche e a breve verrà ufficializzato un altro colpo in attacco.

Dopo la burrasca, ecco il sereno in casa Torino. Il club ha infatti recepito in pieno le preoccupazioni del tecnico Ivan Juric e già da qualche giorno si è attivato al fine di potenziare la rosa in vista del debutto in campionato contro il Monza. Nelle scorse ore, ad esempio, è stato ufficializzato l’arrivo del centrocampista turco Emirhan Ilkhan mentre altri due colpi verranno annunciati nella giornata odierna.

Il primo porta il nome di Aleksey Miranchuk che in mattinata, come riportato da Gianluca Di Marzio, ha svolto le visite mediche di rito. La trattativa con l’Atalanta (che inizialmente aveva fatto sapere di volerlo tenere) si è sbloccata, consentendo al Toro di mettere le mani sul tanto agognato trequartista. La formula individuata dai club è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. In maglia granata il calciatore avrà l’occasione di giocare titolare e di rilanciarsi, dopo una stagione quanto mai avara di soddisfazioni.

In campionato, complice la folta concorrenza nel reparto avanzato, sono state infatti appena 19 le presenze totalizzate (764 minuti trascorsi in campo) “condite” da 2 gol e 4 assist. Appena 2, poi, le apparizioni in Champions League. Un colpo importante per la società del presidente Urbano Cairo, che nelle ultime ore è riuscita ad acquistare anche un altro fantasista: si tratta di Nikola Vlasic del West Ham.

Torino, doppio colpo per Juric: ecco Miranchuk e Vlasic

Il croato, preso in prestito con diritto di riscatto concordato a 15 milioni, è già sbarcato in città e a breve apporrà la propria firma sul contratto da 2.5 milioni netti. Si attende soltanto l’annuncio ufficiale, con il classe 1997 che nel pomeriggio si aggregherà ai suoi nuovi compagni al fine di preparare al meglio il suo debutto nel campionato italiano. La seconda buona notizia per Juric, che ora spera di avere presto a disposizione il sostituto di Gleison Bremer.

Diversi i profili seguiti dal direttore sportivo Davide Vagnati tra cui Peer Schuurs in forza all’Ajax e Isak Hien del Djurgarden. Sempre in piedi, spiega ‘Tuttosport’, pure l’opzione Jason Denayer rimasto fin qui senza squadra dopo il divorzio avvenuto con il Lione. Le possibilità, quindi, non mancano. La versione 2022/23 del Torino, intanto, inizia a prendere forma.