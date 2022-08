“E’ un nuovo giocatore del Torino”: colpo Cairo, ora è ufficiale

Il calciomercato del Torino ha visto grosse perdite nel club granata finora. Cairo vuole sostituirgli, ma il mercato stenta a decollare.

Il Torino è stata una delle principali squadre nel mirino della critica di questo calciomercato. Il club granata ha smantellato totalmente il gruppo che ha fatto molto bene con Juric ed è ripartito dai giovani. E’ andato via il Gallo Belotti, capitano storico amato dai tifosi, e non solo. La cessione di Bremer alla Juventus ha fatto bene alle casse del club, ma ha portato una delle bandiere del club agli acerrimi rivali.

Di contorno il Torino ha perso diversi giocatori che non sono stati riscattati e che Juric aveva valorizzato. Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere il video di una lite tra il tecnico granata e il ds Vagnati e la situazione in casa granata resta molto calda. Juric ha perso pedine fondamentali come Brekalo e Pobega e non è riuscito a sostituirli al meglio.

Il Toro lavora ora al mercato, ma la società è apparsa in ritardo rispetto alle squadre concorrenti. La settimana scorsa è arrivato in prestito Valentino Lazaro dall’Inter e la società è al lavoro per rinforzare la rosa ed accontentare le richieste di Juric. Poco fa il club ha annunciato un importante acquisto.

Torino, ufficiale l’arrivo di Ilkhan

Come riporta la redazione di Sky Sport il Torino ha depositato poco fa il contratto del giovanissimo centrocampista turco Emirhan Ilkhan. Il classe 2004 è considerato come uno dei maggiori prospetti del calcio europeo ed il club granata lo ha prelevato a titolo definitivo.

La società di Urbano Cairo ha investito ben 4,5 milioni di euro per il giocatore che ha debuttato tra i professionisti con la maglia del Besiktas. Ilkhan è un centrocampista che può giocare anche nel ruolo di trequartista ed ha grossi margini di crescita. Il suo arrivo è ufficiale ed il colpo Ilkhan fa sorridere i tifosi granata.