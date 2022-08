Calciomercato, colpo di scena Diego Costa: “Firma a un passo”

Dopo tanti mesi da giocatore svincolato, in questa sessione di calciomercato Diego Costa è riuscito a trovare finalmente una squadra.

Diego Costa nel corso della sua carriera ha sempre regalato tanti spunti sia per i suoi comportamenti alquanto bizzarri che per i trofei vinti con le varie squadre che ha cambiato in tutti questi anni. Il centravanti, infatti, è riuscito a vincere sia con la maglia dell’Atletico Madrid, Chelsea e Atletico Mineiro.

Proprio la squadra brasiliano è stata l’ultima maglia vestita dal centravanti. Nella sua brevissima esperienza all’Atletico Mineiro (da agosto a dicembre 2021), Diego Costa è riuscito comunque a vincere sia una Coppa del Brasile che un campionato brasiliano. L’attaccante è riuscito a giocare 19 gare, dove ha dato il suo contributo con 5 gol realizzati.

Nonostante queste due vittorie, Diego Costa è un giocatore svincolato dallo scorso gennaio. In questi mesi il suo nome è stato accostato a varie squadre italiane (soprattutto alla Salernitana). I campani avevano chiuso lo scorso inverno per l’ingaggio del giocatore che, però, non ha convinto per le sue condizioni fisiche. Tuttavia in queste ore ci sono state importanti novità per il suo futuro.

Calciomercato, Diego Costa è vicinissimo al Rayo Vallecano

‘Marca’, infatti, ha riportato la notizia dell’ingaggio di Diego Costa da parte del Rayo Vallecano: “La firma è a un passo, è stata decisiva la volontà del patron del club spagnolo. Il centravanti stipulerà un contratto di un anno più l’opzione per un altro e percepirà circa 1,5 milioni lordi, cifra che può anche aumentare in base a determinati obiettivi”.

Per Diego Costa questo è un ritorno, considerando che ha già giocato nel Rayo Vallecano dal gennaio al giugno del 2012. In quella stagione il centravanti riuscì a segnare ben 10 gol in 16 partite. L’ex Chelsea ed Atletico Madrid andrà a formare una grandissima coppia con Radamel Falcao.