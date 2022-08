“Non possiamo permettercelo”: Juventus, l’annuncio spiazza Allegri

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri spiazzato dalle dichiarazioni del suo collega

La Juventus sta impostando il proprio mercato sull’acquisto di giocatori di altissimo livello per tornare a competere ai massimi livelli. Gli infortuni di Chiesa e Pogba pregiudicheranno l’inizio della stagione, ma è già arrivato Kostic a mettere una pezza e si aspetta un altro investimento a centrocampo. Prima, però, occorre liberarsi di ingaggi pesanti da parte di alcuni esuberi. E’ il caso di Adrien Rabiot, finito nel mirino del Manchester United e che percepisce 7,5 milioni di euro a stagione.

Non solo, oltre al francese potrebbe andar via anche Arthur. Il suo stipendio è sui 5 milioni netti di euro l’anno e il suo modo di giocare non si sposa con quello di Allegri. L’idea della Juventus, dunque, è quello di cederlo quantomeno in prestito per liberare spazio, economico e tecnico, a uno del calibro di Leandro Paredes.

Juventus, Gattuso frena sull’acquisto di Arthur

Gennaro Gattuso, allenatore del Valencia, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di Arthur: “Ci piace, ma non possiamo permettercelo. Fare promesse senza mantenerle è inutile, dobbiamo lavorare tantissimo per cercare la nostra identità. La Liga parte con tre super favorite e poi tutte le altre che hanno in comune la cura della palla. Sono stato a Singapore da Peter Lim e non mi ha ingannato come tutti credono, ma mi ha illustrato i problemi e i limiti economici del club”.

Gattuso, dunque, frena tutto e spiazza un po’ Max Allegri, visto che Arthur non è un giocatore centrale della prossima Juventus, anzi. Il Valencia si è cautelato con l’acquisto in prestito di Nico dal Barcellona e dovrà sostituire Gonçalo Guedes, ceduto al Wolverhampton.