Calciomercato Juventus, ha preso tempo: cambia tutto con la cessione

Calciomercato Juventus, l’obiettivo di Massimiliano Allegri prende tempo: la sua situazione è legata a quella di un altro giocatore.

La Juventus si gode il suo nuovo acquisto Filip Kostic ma è consapevole del fatto che serve ancora una pedina per il proprio reparto offensivo. Il giocatore voluto da Massimiliano Allegri tuttavia prende tempo e la sua situazione è strettamente legata a quella di un suo attuale compagno di squadra. Il punto della situazione.

L’incastro per arrivare a prendere Memphis Depay, quindi, ora come ora, appare complicato. Massimiliano Allegri sa di avere grande necessità di un giocatore che possa essere il vice di Dusan Vlahovic. O che all’occorrenza possa giocare anche al fianco del serbo. Specialmente dopo che si è andata raffreddando la pista per riportare Alvaro Morata in bianconero.

Il giocatore olandese è attualmente ancora legato al Barcellona fino al 2023, con il suo contratto perciò in scadenza tra un anno. Eppure la possibilità di rescindere già in questi giorni è stata presa in considerazione. Anche perché il suo ingaggio da 9 milioni di euro pesa sulle casse dei blaugrana. Ecco allora cosa sta accadendo.

Calciomercato Juventus, Depay prende tempo: c’è la possibilità che resti al Barcellona con un incastro di mercato

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, quindi, adesso c’è la concreta possibilità che Memphis Depay resti al Barcellona decidendo di non rescindere il proprio contratto. Il suo avvocato Ledure ieri ha comunque incontrato la dirigenza blaugrana per discutere appunto delle questioni contrattuali. Eppure ora come ora se Aubameyang dovesse partire in direzione Chelsea, il posto di primo piano in squadra spetterebbe proprio a Depay.

Questo possibile incastro di mercato rende perciò più complicata un’eventuale partenza dell’attaccante alla volta della Torino bianconera. Inoltre, su di lui resta concreto anche l’interesse del Tottenham. Paratici ha già svolto i suoi primi sondaggi e ancora nulla è decollato, ma la Juve deve avere a che fare anche con questa seconda minaccia.