Lazio, è il momento: svolta sul futuro di Milinkovic-Savic

Svolta sul futuro di Milinkovic-Savic, a breve il momento decisivo: tifosi della Lazio in ansia

La Lazio si appresta ad affrontare il campionato con l’obiettivo di migliorare il quinto posto in classifica della stagione. La squadra di Maurizio Sarri giocherà nuovamente in Europa League, ma il sogno dei biancocelesti è quello di affrontare la Champions. Gli acquisti di Lotito non sono per niente appariscenti, non c’è il grande nome, ma sono funzionali al gioco di Maurizio Sarri. L’allenatore è il vero top player insieme a Milinkovic-Savic.

Milinkovic è rimasto alla Lazio a lungo, anche se ha attirato su di sé gli occhi di diversi top club europei nel corso degli anni. Nessuno ha mai soddisfatto le richieste di Claudio Lotito, che talvolta sono arrivate anche a 150 milioni di euro. Ma ora le cose stanno diversamente, perché il contratto del serbo è in scadenza nel 2024.

Lazio, giorni decisivi per la cessione di Milinkovic-Savic

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, sono giorni decisivi per la cessione di Milinkovic-Savic. Il procuratore del centrocampista serbo è sicuro di portare un’offerta a Claudio Lotito di almeno 50 milioni di euro. Poi la decisione finale spetterà naturalmente alla Lazio, calcolando che non manca moltissimo alla chiusura del mercato. Tra l’altro, non è in programma un incontro per il rinnovo del contratto di Milinkovic.

Chiaramente la Lazio riflette su quella che potrebbe essere almeno una cessione importante a centrocampo. Luis Alberto è il principale indiziato, nonostante il Siviglia in quel ruolo abbia preso Isco nei giorni scorsi. L’eventuale incasso da almeno una delle due cessioni darebbe sostenibilità al club in vista del futuro, soprattutto se non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League.