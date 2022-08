Roma bloccata e beffata: c’è il sorpasso, sfuma l’arrivo del bomber

La Roma intende effettuare un altro acquisto in attacco ma la trattativa si è arenata: il bomber si allontana dalla capitale.

La rosa, al momento, risulta competitiva e capace di togliersi numerose soddisfazioni tanto in Italia quanto in Europa League. La Roma, in ogni caso, non si accontenta e a stretto giro di posta proverà a regalare a José Mourinho un ulteriore elemento offensivo in grado di far rifiatare Tammy Abraham quando necessario o giocare, nel caso, insieme all’inglese.

I riflettori sono puntati su Andrea Belotti, rimasto fin qui senza squadra dopo la conclusione del suo matrimonio con il Torino. L’attaccante (autore di 8 gol e un assist in 22 apparizioni in campionato) ha fatto sapere di gradire il corteggiamento giallorosso e di essere pronto a firmare il contratto triennale da circa 3 milioni. La trattativa, però, da ormai qualche giorno è finita in stand-by a causa della mancata uscita di Eldor Shomurodov. L’uzbeko, acquistato ad agosto 2021 dal Genoa per una cifra vicina ai 20 milioni, ha faticato ad imporsi nella capitale ed è stato quindi inserito nella lista dei giocatori cedili.

Per lui si è fatto avanti il Bologna tuttavia l’accordo tra le parti risulta quanto mai distante: la Roma, infatti, si è detta disponibile a mandarlo via in prestito ma intende inserire nell’operazione l’obbligo del riscatto. Una soluzione poco gradita dai felsinei, che preferirebbero il diritto. A breve le due società si confronteranno ancora per fare il punto della situazione ma intanto di questa situazione di impasse è pronto ad approfittarne il Nizza.

Occhio Roma, Belotti è finito nel mirino del Nizza

I francesi, stando a quanto riportato oggi dalla ‘Gazzetta dello Sport’, sono tornati alla carica riattivando i contatti con l’entourage dell’ex capitano del Toro. Sulle sue tracce, inoltre, ci sono il Monaco ed il Galatasaray il cui presidente a breve raggiungerà l’Italia proprio al fine di parlare di persona con Belotti e convincerlo a trasferirsi in Turchia.

La Roma dovrà quindi cercare di fare presto, se vuole evitare di perdere l’occasione di acquistare a parametro zero Belotti. La punta ha dato piena disponibilità al direttore generale Tiago Pinto e attenderà ancora qualche giorno prima di valutare le altre opzioni sul tavolo. La pazienza, però, non durerà all’infinito. Serve subito una svolta sul fronte Shomurodov.