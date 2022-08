Ufficiale Ronaldo, è tutto vero: la decisione fa esultare il portoghese

Una notizia inaspettata che però fa esultare Cristiano Ronaldo. Per il portoghese del Manchester United si apre una grande opportunità.

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora da scrivere. Il portoghese vorrebbe dare un ultimo squillo alla sua stratosferica carriera e per questo il fatto che il suo Manchester United non parteciperà alla prossima Champions League gli va un po’ stretto.

Anche perché, qualora non dovesse trovare una nuova squadra in grado di offrirgli in palcoscenico della massima competizione continentale, lascerebbe al rivale di sempre Lionel Messi, l’opportunità di vincerla senza che lui possa ‘contrastarlo’. Dove invece la cose si invertono, e quindi a sorridere è Cristiano Ronaldo è invece la lista del Pallone d’Oro.

Per la prima volta dal 2006 l’attaccante argentino non risulta tra i 30 candidati finalisti. Dopo la controversa vittoria della scorsa edizione, primo davanti a Lewandowski e Jorginho, per Messi non ci sarà l’opportunità del Pallone d’Oro numero otto, lasciando quindi la possibilità a Cristiano Ronaldo, che invece è nella top 30, di poter accorciare le distanze vincendo il Pallone d’Oro personale numero sette.

Pallone d’Oro: Ronaldo si, Messi no. Anche tre ‘italiani’ in lista.

Lionel Messi paga una stagione decisamente sottotono al PSG. Nonostante un buon inizio di nuova stagione, le prestazione del campionato 2021/22 della Pulce non sono state ritenute sufficienti per farlo entrare nella rosa dei 30 finalisti. Troppo pochi gli 11 gol messi a segno la scorsa stagione, con medie ‘alla Messi‘ tenute solo in Champions League (5 centri in 7 presenze).

Ci sarà Ronaldo, anche se il portoghese non parte come favorito assoluto. Dopo il podio di Jorginho nella scorsa edizione spicca l’assenza di calcatori italiani. Il nostro movimento calcistico, che non elegge un Pallone d’Oro addirittura dal 2006 con Fabio Cannavaro, dovrà quindi accontentarsi di tre calciatori stranieri che giocano nel nostro campionato: lo juventino Vlahovic e i milanisti Leao e Magnain.