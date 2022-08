Ronaldo, è caos totale nello spogliatoio: cosa sta succedendo a Manchester

Secondo ambienti interni al Manchester United le bizze di Cristiano Ronaldo starebbero contribuendo al cattivo umore della squadra

La figura di Cristiano Ronaldo nel Manchester United diventa sempre più ingombrante. E pensare che il portoghese un anno fa ha puntato i piedi per tornare nei ‘Red Devils’, club con il quale è cominciata la sua parabola a certi livelli. Ora però il tempo di CR7 a Manchester sembra essere scaduto. Il calciatore vuole andare via per continuare a giocare in Champions.

Una possibilità che il Manchester United non può offrirgli, avendo mancato la qualificazione per la competizione. A meno di un mese dalla fine del calciomercato si cerca dunque una soluzione. Nel frattempo, l’attaccante portoghese – che non smette di fare i capricci – è subentrato dalla panchina nell’esordio in Premier League di domenica scorsa contro il Brighton. L’ex Juventus è entrato nel corso del secondo tempo. Il malumore intorno alla squadra intanto continua a crescere.

Manchester United, la squadra contro Cristiano Ronaldo: compagni stanchi del suo comportamento “infantile”

Cristiano Ronaldo e il Manchester United continuano nel loro lungo addio. I ‘Red Devils’ per il momento non vogliono abbassare le proprie pretese e il portoghese continua loro a fare la guerra. In tutto questo però, come spiega ‘The Sun’, i compagni di squadra continuano ad essere stanchi.

Secondo quanto riferito dal tabloid inglese, infatti, la storia sta creando un brutto clima all’interno dello spogliatoio e sarebbe anche il cattivo inizio della squadra. I compagni di Cristiano Ronaldo sarebbero infastiditi dal suo atteggiamento considerato “infantile”. Vorrebbero che l’ex Real Madrid e Juventus venisse ceduto. I suoi capricci secondo alcune fonti interni inquinerebbero infatti l’umore. “Sta iniziando ad infastidire diversi calciatori, Ha i suoi alleati ma adesso molti cominciano ad essere stufi del modo in cui si sta comportando”.