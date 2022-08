Milan, Pioli conferma in conferenza: contro l’Udinese non ci sarà il titolare

La conferma è arrivata nella conferenza stampa di oggi. Stefano Pioli dovrà rinunciare ad uno dei suoi titolare per il match d’esordio del Milan.

Mancano poco più di 24 ore all’inizio della nuova stagione. La Serie A sta per prendere il via, e c’è grande curiosità per capire come esordiranno le big del nostro campionato. C’è curiosità sui campioni in carica, su quello che Pioli riuscirà a fare dopo aver dato al Milan la spinta per vincere lo Scudetto lo scorso anno. Confermarsi, va da sé, non sarà affatto semplice.

L’Inter si è rinforzata nel corso di questa finestra estiva di calciomercato, cosi come anche la Juventus alla quale, però, manca ancora qualcosa per completare la rosa. Il mercato, come noto, resterà aperto ben oltre la prima giornata di campionato, e questo consentirà alla squadre anche di capire in maniera ancora più attenta cosa dovrà essere fatto per aiutare gli allenatori a rendere le proprie formazioni competitive.

Milan, l’annuncio di Pioli in conferenza: è una conferma, stop Tonali

Per il Milan l’esordio sarà contro l’Udinese, con il match in programma a San Siro alle 18.30, di fatto la prima partita di questo nuovo campionato. Attenzione massima, ed al tempo stesso anche grande entusiasmo nella Milano rossonera per la gara d’esordio. Pioli è fiducioso, avrà praticamente quasi tutti gli effettivi a disposizione. E’ arrivata, però, proprio durante la conferenza stampa odierna una conferma.

A saltare il match contro l’Udinese sarà Sandro Tonali, indisponibile per un affaticamento muscolare, come confermato dallo stesso allenatore. “Sono tutti disponibili per domani, tranne Tonali che ha un affaticamento che sta evolvendo in maniera positiva”, ha ancora specificato Pioli che dunque guarda alle prossime fatiche con fiducia per il recupero del centrocampista.