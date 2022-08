Visite mediche in corso: calciomercato Napoli, tifosi al settimo cielo

Napoli, il colpaccio in attacco sta per arrivare. Il calciatore si è recato a Villa Stuart per effettuare le visite mediche di routine.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Per gli azzurri il campionato di Serie A 2022/2023 inizia lunedì 15 agosto, quando alle 18.30 Spalletti affronterà l’Hellas Verona allo stadio Marcantonio Bentegodi. Un match per il quale c’è grande attesa, visto che i partenopei hanno rivoluzionato la propria rosa.

Gli addii pesantissimi di Ospina, Koulibaly, Insigne e Mertens hanno fatto infuriare la tifoseria che si è schierata contro la società in più di un’occasione. Oggi, però, a molti tifosi potrebbe tornare il sorriso. Il motivo è presto detto. In questo momento, a Villa Stuart, sono in corso le visite mediche di Giovanni Simeone.

Calciomercato Napoli, visite mediche per Simeone

La Società Sportiva Calcio Napoli è pronta ad accogliere un nuovo calciatore. Pochi istanti fa, l’attaccante argentino, così come testimonia il video della redazione di SerieANews.com postato su ‘Twitter, è arrivato a Villa Stuart. Per lui, ora, ci sarà tutto l’iter di routine con visite mediche ed accertamenti clinici.

Solo dopo gli esami medici il giocatore metterà nero su bianco e si legherà ufficialmente alla SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis. I tifosi, finalmente, sono al settimo cielo. Dopo la partenza di Andrea Petagna finito al Monza dei Berlusconi e Galliani, adesso è arrivato in azzurro un nuovo vice Osimhen.