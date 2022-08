Alle 20.45 spazio a due match di questa prima giornata del campionato di Serie A. Esordio per i neopromossi del Monza contro il Torino.

Si scende in campo, finalmente. La Serie A prende il via, ed in questo sabato di campionato si giocano ben quattro partite. Tutte serali, e due vedranno il fischio d’inizio alle ore 20.45. C’è l’Inter, che sarà impegnata in avvio contro la squadra neopromossa del Lecce. Ma i pugliesi non sono gli unici ad arrivare dalla Serie B ed esordire in questo caldo sabato d’agosto.

A scendere in campo ci sarà anche il Monza di Berlusconi e Galliani, chiamati ad affrontare in questa prima giornata il Torino di Juric. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, la squadra granata è chiamata a rispondere sul campo e dare subito una dimostrazione di forza.

Monza-Torino, le probabili formazioni

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, Ranocchia, Carboni; Birindelli, Sensi, Barberis, Valoti, Carlos Augusto; Caprari, Gytkjaer. Allenatore: Stroppa

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Djidji, Adopo, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric