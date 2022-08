DIRETTA Serie A, Milan-Udinese: segui la partita LIVE

Tutto pronto per l’esordio in campionato del Milan di Stefano Pioli. I campioni d’Italia in carica ospiteranno l’Udinese.

La nuova stagione di Serie A inizia all’insegna del Milan. I campioni d’Italia in carica esordiranno contro l’Udinese. Inizia il cammino di Stefano Pioli e dei suoi per difendere lo Scudetto cucito sul petto qualche mese fa.

I rossoneri arrivano a questo esordio con grande ambizione e con grande voglia di partire subito forte per confermare di essere la squadra da battere. Pioli dovrebbe affidarsi ad una formazione che, al netto degli indisponibili, ricalca quella dello scorso anno. In attacco dubbio tra Giroud e Rebic, con il secondo che parte favorito per una maglia da titolare. In casa Udinese invece Sottil dovrebbe optare per una difesa a tre con Beto, non nelle migliori condizioni, che partirà dalla panchina.

Milan-Udinese, le probabili formazioni

MILAN 4-3-2-1: Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli

UDINESE 3-5-2: Silvestri; Becão, Perez, Nuytinck; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success. All. Sottil