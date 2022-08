Serie A, l’Inter parte con un handicap: comunicato ufficiale e mani nei capelli

Incredibile quanto successo all’Inter. I nerazzurri questa sera avranno una grossa mancanza e il motivo è davvero assurdo.

La stagione dell’Inter inizierà in Salento, al Via del Mare. L’esordio degli uomini di Simone Inzaghi sarà infatti contro la neopromossa Lecce. Una gara sulla carta semplice, ma che, essendo anche inizio stagione, potrebbe nascondere delle insidie.

I salentini infatti, sebbene siano tra le squadre che hanno speso meno in questo mercato, cosa che ha generato anche qualche malumore tra i tifosi e la conseguente risposta piccata del presidente Sticchi Damiani, certamente vorranno far bella figura di fronte al loro pubblico per la prima partita in Serie A.

Tanta attesa dalla parti del Via del Mare, di certo i tifosi del Lecce non faranno mancare il loro proverbiale calore e il loro appoggio. Calore ed appoggio da parte dei propri tifosi che invece mancherà, almeno in parte, all’Inter. E il motivo non riguarda qualche squalifica da scontare o la mancata vendita dei biglietti nel settore ospiti, ma semplicemente si è messa di mezzo la sfortuna, impedendo alla Curva Nord di raggiungere il Salento.

Inter, che sfortuna per la Curva Nord: salta la trasferta di Lecce

A spiegare i motivi che costringeranno la Curva Nord all’assenza sono gli stessi tifosi che, in un post su Facebook, specificano come i due pullman che ieri sera sono partiti da Milano alla volta di Lecce si sono rotti e quindi i tifosi non hanno potuto proseguire il cammino.

Visto il periodo dell’anno particolare, è stato impossibile per i tifosi trovare una soluzione d’emergenza. Così, a malincuore, dovranno rinunciare alla trasferta. Saranno comunque presenti alcuni gruppi sparsi di tifosi nerazzurri che hanno raggiunto il Via del Mare con mezzi privati. La Curva Nord si dice comunque fiduciosa che questi tifosi riusciranno a far sentire alla squadra anche la loro vicinanza.