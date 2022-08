Addio Atalanta, è tutto vero: c’è l’ufficialità, i tifosi devono salutarlo

Notizia ufficiale di calciomercato per l’Atalanta. I nerazzurri completano la cessione del calciatore, ormai è addio.

Anche l’Atalanta è alle prese con gli ultimi movimenti di mercato. Dopo la vittoria all’esordio contro la Sampdoria i nerazzurri tornano a fiondarsi sul calciomercato, mettendo a segno un’importante operazione in uscita.

Un’operazione che farà felice la dirigenza, un po’ meno i tifosi che vedono salutare uno dei pilastri di questi anni d’oro dell’Atalanta, Remo Freuler. Il centrocampista svizzero classe ’92 lascia Bergamo dopo sette stagioni ricche di soddisfazioni. Andrà al Nottigham Forrest, prestigioso club inglese capace di vincere due Coppe dei Campioni che, dopo quasi un trentennio di purgatorio, quest’anno è tornata in Premier League.

Il Forrest attraverso il suo profilo Twitter ufficiale ha comunicato l’arrivo del calciatore ormai ex Atalanta. Un colpo ambizioso per una squadra che proprio in questi giorni è tornata al successo battendo il West Ham di Scamacca.

Atalanta, dopo sette anni Freuler ai saluti

Si conclude così dopo sette lunghi anni ricchi di soddisfazioni l’avventura di Remo Freuler con la maglia nerazzurra dell’Atalanta. Lo svizzero era arrivato dal Lucerna per una cifra di poco superiore ai 2 milioni di euro.

In questi anni Freuler è stato uno dei principali perni dell’Atalanta di Gasperini, collezionando ben 202 presenze in Serie A, 21 in Champions League e 14 in Europa League con la maglia nerazzurra. Fino al trasferimento di oggi al Nottingham Forrest che ha sborsato una cifra attorno ai 20 milioni di euro per le sue prestazioni.