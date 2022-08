DIRETTA Sampdoria-Atalanta: segui la partita LIVE

Sampdoria-Atalanta è una delle due gare con cui inizia la prima giornata della Serie A 2022/2023: la Dea riuscirà a passare a Marassi?

Sabato 13 agosto 2022: è il momento di tornare a parlare di calcio giocato. La Serie A scende nuovamente in campo, in anticipo rispetto al solito a causa della lunga pausa che i tornei europei si prenderanno in inverno durante i Mondiali di Qatar 2022.

Una kermesse che purtroppo la nostra Nazionale non vivrà da protagonista. Rinascere però si può e si deve, e molto passerà anche da quanto vedremo nel corso di un campionato che certo non mancherà di riservare come sempre emozioni, incertezza e spettacolo. A proposito di quest’ultimo, il primo turno propone Sampdoria-Atalanta, la sfida cioè tra due allenatori accomunati da uno stile di gioco decisamente offensivo.

Salva con qualche difficoltà la scorsa stagione, la Sampdoria è sembrata indebolita dal calciomercato e deve dare risposte sul campo. La campagna trasferimenti ha stravolto anche il volo dell’Atalanta, che ha scelto di ripartire da Gasperini ma con un gruppo ampiamente rinnovato. Il tecnico sarà capace di riportare la Dea tra le big?

Sampdoria-Atalanta, le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; R. Vieira, Leris, Rincon; Sabiri, Djuricic; Caputo. A disposizione: Ravaglia; Murru; Verre; Murillo; Depaoli; Villar; Malagrida; Quagliarella; De Luca; Yepes. Allenatore: Giampaolo.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Muriel, Zapata. A disposizione: Sportiello; Rossi; Scalvini; Ruggeri; Zortea; Malinovskyi; Boga; Lookman. Allenatore: Gasperini.