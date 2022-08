Juventus, prendono anche lui: Allegri esulta dopo Depay e Paredes

La Juventus è impegnata alla conclusione degli ultimi affari di calciomercato. A Depay e Paredes si aggiunge ancora un profilo per completare la rosa.

Una delle necessità più impellenti per il tecnico Max Allegri è avere un giocatore che possa svolgere il ruolo di vice-Vlahovic, al centro dell’attacco bianconero. Dopo diverse idee e tentativi, il profilo prescelto è quello di Memphis Depay. Secondo ‘Tuttosport’, la Juventus attende che l’olandese si liberi del Barcellona e firmi la proposta da 6 milioni di euro a stagione più bonus per tre anni. La prossima settimana dovrebbe essere quella del sì.

Nel frattempo, si procede anche all’accordo col PSG per Leandro Paredes. L’argentino vuole cambiare aria, anche perché intende accumulare protagonismo in vista dei Mondiali di Qatar del 2022 e il tecnico del PSG, Galtier, durante l’ultima conferenza stampa ha proprio dichiarato: “A differenza di Icardi, ha molte offerte. Non so cosa accadrà, vedremo, ma è tranquillo”.

Mentre si trova la quadra per questo doppio affare, i bianconeri lavorano anche su altri fronti per rafforzare in particolar modo la difesa di Allegri.

Juventus, non solo Depay e Paredes: le ultime sul mercato

Come informa attraverso il proprio profilo Twitter Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato: “Non solo l’attaccante e il centrocampista, la Juventus lavora sottotraccia anche per un terzino sinistro come richiesto da Allegri alla società settimana scorsa. Il mercato non offre molto nel ruolo, ma Cherubini al lavoro per provare a trovare l’occasione giusta”.

Il profilo più interessante per il club al momento è quello di Emerson Palmieri. Dopo il passaggio di Lorenzo Pellegrini all’Eintracht Francoforte, rispunta la vecchia opzione del terzino italiano. L’ostacolo è trattare col Chelsea, che non ne svenderà il cartellino sebbene Emerson sia ai margini del progetto, avendo diversi club sul difensore italo-brasiliano.