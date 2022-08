“E’ più vicino”: calciomercato Juventus, Allegri può sorridere

In attesa del debutto in campionato la Juventus lavora sul mercato per rinforzare la rosa guidata da Massimiliano Allegri.

La Serie A è iniziata da meno di 24 ore, ma nonostante il nostro campionato, il calciomercato è sempre più nel vivo. Juventus, Napoli e Roma ancora devono debuttare, ma intanto le rispettive dirigenze lavorano sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione. Questa situazione riguarda in particolare la società bianconera.

La squadra di Allegri ha mostrato diverse lacune nel pre campionato con giocatori infortunati come Chiesa e poi Pogba e con addii pesanti come quello di Paulo Dybala e Giorgio Chiellini. La Juve si trova dinanzi ad una nuova epoca, ma il mercato per i bianconeri non è ancora finito.

Nelle ultime ore la società torinese ha annunciato l’arrivo di Filip Kostic, ma il laterale serbo non sarà l’ultimo acquisto del calciomercato estivo della Juventus. Per la società bianconera occorrono un rinforzo a centrocampo (si fa il nome di Paredes del PSG) e soprattutto un attaccante che possa affiancare o sostituire Dusan Vlahovic.

Juventus, avanza il nome di Depay

Dopo l’addio di Morata e le cessioni a costo zero di Bernardeschi e Dybala , la Juve ha mostrato qualche lacuna nel reparto offensivo. Qui occorre un rinforzo di primo piano ed il nome più interessante è quello dell’attaccante olandese del Barcellona Memphis Depay.

Il giocatore è in uscita dal club catalano e secondo quanto riporta Tuttosport il si per l’attaccante è sempre più vicino. Depay potrebbe cosi formare un tridente di spessore internazionale insieme a Dusan Vlahovic ed all’argentino Angel Di Maria. La Juve attende ma le parti sono ogni giorno più vicine.