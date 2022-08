Mercato Juventus, Agnelli la fa grossa: tifosi pronti ad impazzire

La Juventus è pronta a chiudere un’operazione la prossima settimana che renderà ancora più forte la rosa a disposizione di Allegri.

Nonostante recentemente un algoritmo americano le abbia pronosticato una stagione fallimentare, la Juventus si prepara ad affrontare la stagione 2022/2023 con grande fiducia. Gli sforzi sul mercato sono stati del resto evidenti, e i giocatori acquistati sono tutti pronti per provare a vincere subito restituendo alla Vecchia Signora il ruolo che in Italia ha occupato per ben 9 stagioni consecutive.

Nonostante il calciomercato abbia portato però in bianconero nomi come Di Maria, Pogba e Kostic, la dirigenza è consapevole del fatto che manca ancora qualcosa. Servono un regista di centrocampo e una punta capace di completare il reparto offensivo a disposizione di Allegri. Operazioni che però non possono essere sbagliate e per cui prima è necessario cedere.

Secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese, però, qualcosa potrebbe smuoversi durante la prossima settimana. E a una cessione potrebbe seguire a stretto giro di posta almeno l’arrivo di un tassello, l’attaccante che manca. E cioè Memphis Depay.

Juventus e Depay, si chiude settimana prossima?

L’attaccante olandese è in uscita dal Barcellona. Il club catalano vive una difficile situazione economica, che recentemente l’ha costretto a cedere un’ulteriore quota dei suoi studios audio-visuali. Inoltre, nelle gerarchie di Xavi, il posto di vice-Lewandowski sarà occupato da Aubameyang, motivo per cui la cessione di Depay sembra inevitabile.

La Juventus segue la punta oranje da tempo e potrebbe chiudere subito dopo aver messo nero su bianco la cessione di Rabiot al Manchester United. Operazione, quest’ultima, che per Albanese potrebbe avere un’accelerata tra lunedì e martedì quando le parti interessate si rivedranno.

A quel punto la Vecchia Signora stringerebbe per Depay, completando così il reparto offensivo e restando con l’unico obiettivo di arrivare al regista di cui tanto necessita. Il nome è sempre quello di Leandro Paredes, che il PSG può cedere ma a non meno di 25-30 milioni di euro. Operazione possibile dopo la cessione di Rabiot, considerando anche la volontà dell’argentino di tornare in Serie A.