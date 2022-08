Calciomercato Napoli, è tutto vero: comunicato ufficiale e colpo di scena

In vista dell’esordio stagionale contro il Verona, in casa Napoli il colpo di scena al momento della partenza della squadra.

Giovanni Simeone non sarà a disposizione di mister Luciano Spalletti alla prima di campionato contro il Verona. Il Napoli, infatti, non ha ancora ufficializzato l’arrivo in squadra dell’argentino. La società sta definendo i vari passaggi burocratici proprio con l’Hellas, perciò l’attaccante è rimasto in città. La sua assenza era in parte prevedibile, mentre quella che ha sorpreso i tifosi e difatti annunciato un addio imminente è quella di Fabian Ruiz.

Già le notizie sulla sessione d’allenamento odierna avevano aizzato i sospetti. Nel report condiviso attraverso i propri canali, la società aveva spiegato che il giocatore ha svolto lavoro personalizzato rispetto ai compagni. Poi, è stata resa nota la lista dei convocati dal tecnico per l’esordio stagionale e tra i centrocampisti non figura lo spagnolo.

La decisione sembra derivare principalmente dal fatto che il giocatore sia in piena trattativa col PSG e possa in qualsiasi momento trasferirsi.

Verona-Napoli, Fabian non convocato: sempre più vicino al PSG

Iniziata al principio di agosto, la trattativa è in corso. La volontà del giocatore è chiara ormai da molto e infatti già tempo fa aveva espresso l’intenzione al club di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. Perciò il Ds Giuntoli negozia al contempo col Tottenham per l’arrivo di Ndombele al Napoli, non appena si sarà liberata la casella a centrocampo.

La situazione è interamente legata ad accordi e scambi di pedine. Il PSG dialoga con l’entourage di Fabian e apparentemente è stato abbozzato l’accordo, ma attende di cedere Leandro Paredes alla Juventus prima di procedere col tesseramento. Il Napoli dovrebbe incassare all’incirca 25 milioni di euro per lo spagnolo e in parte reinvestirli proprio per il suo sostituto, che è pronto ad arrivare dalla Premier League.