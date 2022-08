Calciomercato Torino, dopo la vittoria un’altra gioia: colpo chiuso

Il Torino mette a segno il colpo di calciomercato. Mister Juric avrà un nuovo calciatore sul quale fare riferimento per il campionato appena iniziato.

La vittoria di campionato contro il Monza ha sicuramente permesso al Torino di esordire con felicità nella stagione 2022-23 di Serie A e anche di mitigare delle situazioni complesse. L’estate di calciomercato, infatti, non è andata almeno nei modi come atteso. Oltre alla pesante discussione che Juric ha avuto col dirigente Vagnati, poi rientrata, c’è da considerare il caso Lukic. Il serbo si è auto-escluso dalla squadra, poiché intende cambiare aria.

In un clima così labile, i tre punti significano molto di più di un esordio sereno e per la gioia del tecnico, il presidente Urbano Cairo è ancora a lavoro per nuovi rinforzi. È il momento, infatti, per i granata di accogliere un nuovo compagno di squadra.

Si tratta di Perr Schuurs, difensore che la società di Serie A sta trattando con l’Ajax e per il quale è stato finalmente trovato l’accordo.

Torino, affare concluso per Schuurs: sarà un nuovo difensore granata

Secondo quanto riferisce ‘SKY’, l’accordo tra le due società è arrivato nelle scorse ore e adesso andranno soltanto affrontati i vari passaggi di routine. Il talentoso difensore arriverà al Torino per la cifra importante di 9,5 milioni di euro più 3,5 milioni di euro di bonus, e il 15% sulla futura rivendita del cartellino in favore dell’Ajax.

Schuurs è atteso in città a inizio settimana prossima, tra lunedì e martedì, per sostenere le visite mediche e firmare il contratto col Torino. Il 22enne è pronto a essere una certezza per i granata. Gli daranno la grande occasione, dopo aver già raccolto 52 presenze con l’Ajax. Sarà, infatti, l’erede designato di Gleison Bremer, che si prepara a esordire con la Juventus come perno della difesa di mister Allegri.