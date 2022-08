Calciomercato Torino, Cairo lo manda via: la scelta del sostituto

Il Torino di Ivan Juric ha esordito in Serie A con una vittoria. Il club granata continua a muoversi con attenzione sul calciomercato.

Buon esordio in campionato per il Torino di Ivan Juric. Il club granata, nonostante numerose polemiche ed un calciomercato condito da diverse cessioni, ha conquistato i primi tre punti in campionato nell’insidiosa trasferta di Monza. Il club piemontese ha scardinato l’entusiamo dei lombardi, al debutto in Serie A, ed ha vinto con il risultato di 2 a 1.

Nonostante la vittoria il club granata deve fare i conti con un nuovo clamoroso caso. Il centrocampista serbo Sasha Lukic si è ammutinato ed ha deciso autonomamente di non partecipare alla trasferta di Monza. Il giocatore ora è sul mercato e sulle sue tracce ci sono diversi club italiani ed europei.

In Italia Lukic è finito nel mirino della Roma e potrebbe essere l’ennesimo rinforzo della squadra di Mourinho. Cairo valuta Lukic almeno 20 milioni di euro, ma questo ammutinamento potrebbe complicare e non poco i suoi piani. All’estero attenzione ai club di Bundesliga e Premier League.

Torino, due nomi per sostituire Lukic

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport il club granata ha messo nel mirino due nomi per sostituire il partente Lukic. Il primo nome sulla lista è il centrocampista del Verona Ilic, giocatore già accostato alla Lazio, e gradito a Juric che già lo ha allenato nella sua avventura veneta.

Il nome più semplice è invece quello del sudamericano Nandez, giocatore in uscita dal Cagliari. I rapporti ottimi tra Cairo e Giulini possono facilitare le operazioni con Nahitan che non vuole restare in Serie B ed è pronto per una nuova avventura nel massimo campionato italiano.