DIRETTA Serie A, Lazio-Bologna: segui la partita LIVE

Tutto pronto per Lazio-Bologna, la sfida della domenica pomeriggio della prima giornata di Serie A: la cronaca e la sintesi del match.

Alle 18:30 all’Olimpico sarà fischiato l’inizio di Lazio-Bologna. Ad accogliere la squadra di Maurizio Sarri ci saranno circa 40.000 spettatori. I tifosi sono convinti più che mai nel sostenere la squadra alla seconda stagione del mister toscano in panchina. Dall’altra parte la formazione di Sinisa Mihajlovic. Avrà tutti a disposizione, fatta eccezione per Ferguson e Djiks. Pochissime novità da ambo le parti. D’altronde, il calciomercato è ancora in piena attività. I rispettivi allenatori esordiranno facendo riferimento allo zoccolo duro. Si tratta dello stesso che ha caratterizzato la formazione nell’ultima stagione di Serie A.

Lazio-Bologna: le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

BOLOGNA (3-5-2): Skorpuski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Lykogiannis; Orsolini, Arnautovic. All.: Mijhalovic