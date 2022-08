“Sarà un calciatore della Lazio”: calciomercato, salti di gioia per Sarri

La Lazio sta sfidando in questi minuti il Bologna, ma prima del gara c’è stata un’ottima notizia per Sarri in sede di calciomercato.

La Lazio sta giocando in questi minuti all’Olimpico contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Per i biancocelesti la gara è cominciata decisamente in salita, vista l’espulsione dopo appena cinque minuti nel nuovo acquisto Maximiano.

L’arbitro Massimi, dopo aver rivisto l’azione al VAR, infatti, ha espulso l’estremo difensore per aver bloccato il pallone con le mani fuori area. Per Maximiano, quindi, l’avventura con la maglia della Lazio non è di certo cominciata nel migliore dei modi. Maurizio Sarri ha poi inserito Provedel, altro nuovo acquisto, al posto di Basic.

La Lazio, nonostante l’inferiorità numerica, ha sfiorato anche il gol con Ciro Immobile. I capitolini, di fatto, vogliono portare a casa subito i tre punti per cominciare nel migliore dei modi il campionato. Tuttavia per Maurizio Sarri, esattamente prima della gara contro il Bologna, è già arrivata un’ottima notizia.

Calciomercato Lazio, Tare fa felice Maurizio Sarri: “Luis Alberto resterà”

Igli Tare, infatti, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha letteralmente ufficializzato la permanenza in maglia biancoceleste di Luis Alberto (seguito soprattutto dal Siviglia): “Resterà qui fino alla fine del calciomercato. Giocherà con la Lazio anche per questa stagione. Ogni decisione che abbiamo presa in questi mesi l’abbiamo condivisa con Sarri”.

Il coordinatore dell’area tecnica ha poi continuato il suo intervento: “Siamo competitivi e siamo riusciti ad abbassare di tre anni l’età media della squadra. Sarri è soddisfatto del mercato che abbiamo fatto. Questa Lazio prende vita da quella dell’anno scorso, ovvero da quando abbiamo iniziato questo progetto”.