Sampdoria-Atalanta, attacco in diretta: frecciata pesante al VAR

L’accusa pensante arrivata nel post partita. Sampdoria-Atalanta ha visto un episodio dubbio, e l’allenatore non ci sta.

E’ cominciato il campionato, e con esso si sono accese anche le prime polemiche. Come spesso succede, è il VAR a tenere alta l’attenzione e vivo il chiacchiericcio mediatico. In questi primi minuti della Serie A, sono già diversi gli episodi dubbi che stanno facendo infuriare i tifosi. Durante la sfida tra Milan ed Udinese, ad esempio, il rigore concesso ai rossoneri ha fatto discutere in maniera importante. L’intervento del VAR è stato giudicato inopportuno. A lamentarsi ci ha pensato anche il direttore generale Pierpaolo Marino ai microfoni di DAZN nel post partita.

Ma c’è stato da parlare anche nell’altro match che si è giocato alle 18.30. A scendere in campo, contemporaneamente alla partita tra Milan ed Udinese, ci sono state anche Sampdoria ed Atalanta. E’ la Dea ad aver portato a casa il risultato, stendendo gli avversari con un 2-0 che ha fatto felice Gasperini alla prima in campionato. C’è, però, un episodio che sta facendo discutere.

Sampdoria, Giampaolo non ci sta: l’accusa in diretta

Un gol annullato a Ciccio Caputo, che avrebbe consentito alla Sampdoria di andare in vantaggio in avvio di partita. L’intervento del VAR ha eliminato tutto, lasciando il risultato sullo 0-0 e consentendo alla Dea di tenere i nervi saldi per andare poi alla ricerca del vantaggio, arrivato 10′ minuti dopo con Toloi.

E cosi a parlare dell’episodio è stato anche Marco Giampaolo, che nel post partita si è lasciato andare ad un duro sfogo ai microfoni di Dazn: “La Samp è stata penalizzata, hanno annullato un gol che se l’avesse fatto l’arbitro l’avrei accettato, ma l’intervento del VAR mi lascia perplesso, visto che Rocchi ha dichiarato di voler eliminare i rigorini”, ha spiegato l’allenatore della Sampdoria. “A parti invertite non penso avessero concesso il rigore”, ha ancora proseguito l’allenatore. Insomma, monta la polemica in questa prima giornata di campionato.