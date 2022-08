Calciomercato, il City investe nel Palermo: “Domani la firma”

Il Palermo è vicino al nuovo acquisto, investimento importante del City Football Group

C’è stato un avvicendamento in panchina per il Palermo negli ultimi giorni. Eugenio Corini ha preso il posto di Silvio Baldini. Buono l’esordio del nuovo allenatore in Serie B con la vittoria contro il Perugia per 2-0, con il gol nel primo tempo di Brunori e nella ripresa di Elia. Tre punti che fanno partire bene i rosanero in campionato dopo l’uscita dalla Coppa Italia per mano del Torino.

Gli investimenti del City Football Group nel Palermo saranno probabilmente diversi rispetto a quelli delle altre squadre come per esempio Girona e Troyes. La tifoseria rosanero è molto numerosa e Palermo è la quinta città italiana. L’obiettivo è quello di fare subito bene in cadetteria ed è per questo che è vicino l’acquisto di Leo Stulac.

City, il Palermo acquista Stulac dall’Empoli

Nicolò Schira, esperto di mercato, su Twitter ha rilasciato un aggiornamento sulla trattativa del Palermo per Stulac: “La firma è prevista domani su un contratto triennale, il giocatore arriva dall’Empoli per 900 mila euro”. Un colpo importante per i rosanero, che si assicurano un centrocampista che lo scorso anno con l’Empoli ha disputato 23 presenze in Serie A, segnando 2 gol e fornendo 2 assist.

Alternandosi tra campo e panchina, Stulac ha dato prova di essere un centrocampista affidabile con un buon tiro dalla distanza. L’ideale per chi deve affrontare la Serie B e cerca profili più che adatti alla categoria. Zanetti lo ha lasciato in panchina nella partita tra Empoli e Spezia di ieri. Venerdì la super sfida tra Palermo e Bari e potrebbe già essere a disposizione.