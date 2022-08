Colpo a sorpresa Juventus: Agnelli lo strappa al Milan, tifosi entusiasti

La Juventus non arresta la propria corsa in ottica calciomercato e ora si prepara a ‘strappare’ il giocatore al Milan: ecco come stanno le cose.

La Juventus continua a lavorare in ottica calciomercato per affrontare al meglio tutti gli impegni che questa stagione porta con sé. Questa sera per i bianconeri ci sarà il debutto ufficiale contro il Sassuolo e Massimiliano Allegri capirà sul campo dove dover andare ancora a migliorare per tornare a vincere. Nel frattempo, poi, la Vecchia Signora si sta muovendo per ‘strappare’ al Milan il cartellino di un giocatore in particolare. Ecco di chi si tratta.

La Juventus è quindi chiamata a tornare a vincere. Dopo che ha chiuso la scorsa stagione a secco di titoli. In ottica mercato, la società sta perciò lavorando senza sosta per regalare ad Allegri la rosa quanto più completa possibile. Attualmente, in bilico resta la situazione di Adrien Rabiot che ancora non apre alla propria cessione al Manchester United.

Inoltre, ai bianconeri manca ancora un centrocampista che faccia da regista (piace in questo senso Paredes) e un attaccante che possa dare il cambio a Dusan Vlahovic e che, in ogni caso, vada a rinfoltire il reparto offensivo (piace Depay, ma sullo sfondo resta anche viva la possibilità di provare ad arrivare ad Arnautovic). È spuntato ora però anche un nome nuovo, ecco quale.

Calciomercato Juventus, Mancini entra nel mirino e può arrivare alla corte di Allegri: si prepara il sorpasso al Milan

La Juventus, quindi, in attesa dei colpi di mercato pensati da tempo, sta lavorando anche per superare il Milan nell’operazione per Tommaso Mancini. Il giovanissimo attaccante, classe 2004, piace molto tanto ai bianconeri quanto ai rossoneri. Con Maldini, poi, il Vicenza (club di appartenenza del giocatore) avrebbe anche già trovato un accordo ma ora la Vecchia Signora mette la freccia a sinistra e si prepara per il sorpasso.

Una volta venuto a conoscenza dell’interesse della Juve, Tommaso Mancini avrebbe chiesto di mettere in stand-by l’eventuale trasferimento al Milan. A riferirlo è ‘La Gazzetta dello Sport’, che parla di ottimismo per l’accordo che il club di Agnelli può riuscire ora a strappare al Vicenza. Non resta altro da fare se non attendere, ma l’operazione sembrerebbe ormai essere indirizzata verso Torino.