Annuncio ufficiale e doccia gelata: Juventus, salta il colpo dalla Liga

Brutte notizie per la Juventus. Il colpo in attacco sfuma dopo la dichiarazione ufficiale che lascia pochi spazi ai dubbi.

La Juventus è alle prese con gli ultimi ritocchi di una rosa che, nelle intenzioni di Andrea Agnelli e degli altri dirigenti, dovrebbe riportare i bianconeri a competere , dopo due anni in chiaroscuro, per il titolo.

Il board dirigenziale ha messo su una campagna acquisti ambiziosa. Sono arrivati Di Maria, Bremer, Pogba, Kostic. Tutto per dare al tecnico Massimiliano Allegri una squadra in grado di competere fin da subito. A questi si aggiungono i colpi dello scorso mercato di riparazione, Vlahovic e Zakaria, che già avevano infiammato le speranze dei tifosi della Vecchia Signora per un ritorno ai piani alti del calcio italiano ed europeo.

Manca però ancora un tassello. Un attaccante che possa affiancare Dusan Vlahovic. Nelle ultime ore è tornato alla ribalta il nome di Depay, in rotta con il Barcellona e possibile colpo a parametro zero. Allegri però non ha mai fatto mistero che lui preferirebbe il ritorno di Alvaro Morata, solo che, a quanto pare, dovrà rassegnarsi al fatto che l’attaccante spagnolo resterà a Madrid sponda Atletico.

Juventus, niente Morata: parola del Cholo Simeone

“Morata è arrivato con molto entusiasmo e con una buona predisposizione.” ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico dell’Atletico Madrid Simeone. “Assieme a Saul sta vivendo un inizio di stagione entusiasmante e spero che entrambi possano dimostrarlo anche nella partita di domani e per ogni minuto che giocheranno. Siano 10, 20, 30 o tutti e 90.”

Insomma, una dichiarazione che se non chiude la porta all’addio di Morata poco ci manca. Dalla parti di Torino dovranno quindi rassegnarsi. La terza vita in bianconero di Alvaro Morata potrebbe non accadere mai. Simeone ha mostrato di credere nell’inserimento nel progetto dello spagnolo. Ai bianconeri non resta quindi che virare su altri profili, magari proprio Depay.