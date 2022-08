La Juve doma il Sassuolo: primi tre punti, Di Maria tiene in ansia Allegri

Buona la prima in campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri battono senza patemi il Sassuolo di Dionisi.

La Juve completa il ciclo delle grandi squadre in Serie A e nel posticipo di Serie A batte per 3 a 0 un Sassuolo in evidente difficoltà. Gli emiliani, dopo l’eliminazione della Coppa Italia, giocano solo nei primi minuti, ma dopo soccombono ai bianconeri. Di Maria e Vlahovic si trovano già a meraviglia e regalano i primi 3 punti alla formazione torinese.

Il Sassuolo parte bene all’inizio, ma si scioglie davanti al primo gol della Juventus. Di Maria sfrutta un cross di Alex Sandro ed insacca con un tiro sporco dietro all’incolpevole Consigli. I bianconeri sono scatenati e l’ex PSG fornisce una prestazione magistrale, regalando rabone e sprazzi di talento ai tifosi.

Prima dell’intervallo Vlahovic si conquista il rigore e insacca la rete del 2 a 0. La Juve continua ad attaccare e crea diverse occasioni. La rete del primo gol ha sbloccato la Juventus, apparsa come un club totalmente diverso rispetto a quella vista nel precampionato.

Juve, Vlahovic chiude i giochi. Spazio anche per Kostic

Nella ripresa la Juve chiude i giochi con un’altra rete di Vlahovic, autore cosi di una doppietta. C’è spazio anche per il debutto di Filip Kostic, subito acclamato dai tifosi. Allegri lancia anche giovanissimi come Miretti, Rovella e Soule ma nel finale riceve due brutte notizie.

Il club bianconero, già tartassato nel corso della scorsa stagione, perde per infortunio prima Angel Di Maria e poi Zakaria, entrambi usciti malconci dalla sfida. La problematica infortuni è l’unica vera nota negativa della serata con la Juve apparsa in netta ripresa e vogliosa di rivincite in questo inizio di stagione.