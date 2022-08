Atalanta-Gasperini, doppia gioia in arrivo? È successo nel pomeriggio

Ottime notizie per l’Atalanta. La doppia novità è una vera e propria manna dal cielo per il tecnico nerazzurro Gasperini.

Arrivano buone notizie per Giampiero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta può finalmente sorridere. Dopo la vittoria all’esordio, l’allenatore nerazzurro può guardare con grande fiducia al prossimo big match contro il Milan.

Il derby lombardo che andrà in scena la prossima giornata vedrà due squadre cariche per aver conquistato i primi tre punti della stagione. Da parte atalantina arrivano però ottime notizie anche dal fronte infortuni. Le indisponibilità di Demiral e Zappacosta sono rientrate e quindi Gasperini può tirare un sospiro di sollievo in vista del big match.

Dopo due giorni di riposo concessi a seguito della vittoria contro la Sampdoria, al Centro Bortolotti di Zingonia sono ripresi gli allenamenti. Gasperini ha potuto contare anche sui due in dubbio. Entrambi infatti hanno regolarmente preso parte alla partitella finale dopo la seduta di allenamento. Notizie meno positive invece da Ederson, il quale continua il suo lavoro di recupero dall’infortunio.

Atalanta, Gasperini pronto ad accogliere i campioni d’Italia del Milan

Prosegue quindi il lavoro dei nerazzurri in vista del prossimo match contro l’Atalanta. per quello che si annuncia essere il match di cartello della seconda giornata anche il Milan prosegue la sua preparazione a Milanello agli ordini di Pioli.

Anche Maldini e Massara questo pomeriggio erano presenti al campo d’allenamento rossonero per guardare il lavoro di Pioli. Aerobica, possesso, torelli e lavoro sulle finalizzazioni per i calciatori rossoneri. Prima della solita partitella dalla quale Pioli potrebbe aver tratto importanti indicazioni in vista del match contro i bergamaschi.