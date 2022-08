Calciomercato Monza, Galliani senza freni: oggi arriva il colpo dalla Juve

Il Monza è pronto a chiudere il colpo dalla Juventus. In rosa arriverà il centrocampista di proprietà dei bianconeri, sarà un prestito.

Il dirigente Adriano Galliani è a lavoro per chiudere un colpo per il centrocampo di mister Stroppa. La necessità era già stata evidenziata nelle scorse settimane e si è resa ancora più evidente in occasione della sfida interna contro il Torino. L’organico va completato e perciò serve un giocatore che abbia già una discreta esperienza in Serie A. Il profilo prescelto è quello di Nicolò Rovella, di proprietà della Juventus.

Il giovane mediano è stato acquistato dai bianconeri meno di un anno fa dal Genoa, attualmente retrocesso in Serie B, per l’importante cifra di 20 milioni di euro più bonus.

La dimensione di Rovella è indubbiamente quella del massimo campionato italiano, ma la Juventus non può garantirgli l’impiego, per cui intende mandarlo altrove per accumulare minuti e anche dimestichezza.

Il Monza vicino a chiudere l’accordo con la Juventus per Rovella

In base alle ultime informazioni riferite da ‘Tuttojuve.com’, l’affare sarebbe in dirittura d’arrivo. Il giorno dopo la sfida contro il Sassuolo, che ha visto i bianconeri trionfare con doppia rete di Vlahovic e gol all’esordio di Di Maria, la società torna attiva sul mercato per gli ultimi colpi in entrata e in uscita.

Rovella ha in realtà esordito proprio durante la sfida contro i neroverdi, entrando in campo al 75′, ma ciò non è indicativo del futuro. La Juventus, infatti, ha concordato con il Monza il prestito secco per la stagione 2022-23 e potrebbe essere proprio oggi il giorno dell’annuncio. Niente riposo per il centrocampista: dovrà fare le valigie e trasferirsi in Brianza.