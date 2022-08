Juve, tegola Di Maria: arriva l’annuncio del club, guai per Allegri

Di Maria nella giornata odierna si è sottoposto ad una serie di esami strumentali. Il responso preoccupa il tecnico Allegri.

La vittoria ottenuta ai danni del Sassuolo ha regalato gioie ma anche grattacapi al tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. I bianconeri si sono mossi bene in campo, andando a segno 3 volte e centrando un successo fondamentale. Al tempo stesso, però, l’allenatore nella ripresa è stato costretto a sostituire Angel Di Maria fermatosi a causa di un infortunio alla gamba sinistra.

L’argentino, autore della rete che ha sbloccato la partita, al 66esimo minuto si è toccato l’adduttore richiamando subito l’attenzione della panchina. Al suo posto è entrato Fabio Miretti mentre l’ex Paris Saint Germain si è diretto negli spogliatoi mostrandosi piuttosto dolorante.

Nella mattinata odierna l’ala sinistra ha raggiunto il J-Medical. Qui si è sottoposto ad una serie di esami strumentali, che hanno consentito allo staff medico di fare il punto sulle sue condizioni ed approfondire l’entità del problema fisico da lui rimediato in campo. E gli esiti hanno confermato tutti i timori della vigilia.

Juventus, Allegri perde Di Maria: gli esami hanno confermato la presenza di una lesione

Gli accertamenti radiologici, si legge nel report diffuso dalla Juventus, hanno infatti evidenziato una “lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra”. Una tegola per il calciatore, che tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato. Calendario alla mano, sarà costretto a saltare la trasferta sul campo della Sampdoria (fissata per il 22 agosto).

Il suo recupero potrebbe avvenire in occasione della successiva gara interna contro la Roma (27) ma tutto dipenderà dai risultati dei successivi test. Allegri, intanto, dovrà cercare una soluzione per ovviare all’assenza di Di Maria. Possibile che opti per il tridente offensivo composto da Dusan Vlahovic sostenuto ai lati da Juan Cuadrado e Filip Kostic. L’argentino, intanto, si ferma con la speranza di rientrare prima di settembre.