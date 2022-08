“Subito”: Ronaldo, la decisione del Manchester United è definitiva

Prosegue il momento di grave difficoltà di Cristiano Ronaldo: arrivata la svolta che può cambiare il futuro del portoghese.

Una lunga tregua armata, destinata a concludersi nel giro di poco tempo. Clima teso al Manchester United, dopo le due sconfitte rimediate in altrettante partite di Premier League per mano del Brighton e del Brentford. Un debutto sulla carta soft divenuto, invece, da incubo per il tecnico Erik Ten Hag chiamato a rilanciare presto i Red Devils e a gestire il complicato rapporto che lo lega a Cristiano Ronaldo.

Il portoghese nelle scorse settimane, alla luce della mancata qualificazione in Champions League, ha fatto sapere alla dirigenza di voler cambiare aria e trasferirsi in un altro top club. Nel frattempo, si è messo a disposizione del tecnico olandese senza tuttavia riuscire a dare un contributo concreto alla causa: 127 minuti trascorsi in campo e nessuna rete all’attivo. Un bilancio deludente, che sta rendendo ancora più ardua la ricerca di una società interessata ad ingaggiarlo.

Il suo procuratore Jorge Mendes, di recente, ha provato a proporlo al Bayern Monaco ma la risposta dei bavaresi è stata piuttosto fredda. Il Napoli, al momento, resta più una suggestione che una pista concreta mentre resta in piedi l’opzione Atletico Madrid. Una svolta è attesa a breve anche perché Ten Hag, dopo aver cercato di ricucire i rapporto con il calciatore, nelle ultime ore ha dato il proprio via libera alla cessione di Ronaldo.

Ronaldo, il Manchester proverà a venderlo: Ten Hag è d’accordo

L’ex Ajax, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘The Times’, ha avuto modo di confrontarsi sull’argomento insieme alla società spiegando di essere disposto a privarsi “subito” di lui. A patto, però, di ricevere in cambio un altro attaccante abile in fase realizzativa capace di prendersi sulle spalle la squadra e trascinarla fuori dalle attuali secche.

Ora resta soltando da vedere in che direzione si muoverà il club, nel cui mirino è finito Alvaro Morata in forza proprio all’Atletico Madrid. Il tempo, in ogni caso, stringe. Il 22 agosto il Manchester United tornerà in campo ospitando il Liverpool (orfano di Darwin Nunez squalificato) e non potrà permettersi ulteriori passi falsi. Ronaldo, intanto, è sempre più un corpo estraneo all’interno dello spogliatoio.