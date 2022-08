Verona-Napoli, comunicato del giudice sportivo: pronta l’indagine

Continua a far discutere quanto accaduto sugli spalti del “Bentegodi” durante Verona-Napoli. Il Giudice Sportivo ha disposto un’indagine.

Una vittoria rotonda, che per il Napoli ha comunque avuto un sapore amaro a causa di quanto accaduto sugli spalti dello stadio “Bentegodi”. Subito dopo la rete del vantaggio siglata da Victor Osimhen, infatti, i tifosi del Verona hanno iniziato ad intonare cori dispregiativi ed ululati nei confronti dell’attaccante. Il quale ha poi continuato a giocare, partecipando in prima persona alla conquista del primo successo in campionato.

L’episodio non è sfuggito al Giudice Sportivo che, dopo aver letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ha chiesto l’avvio di un’apposita indagine prevedendo il coinvolgimento (se necessario) dei “responsabili dell’ordine pubblico”. Il settore finito sotto la lente d’ingrandimento, in particolare, è quello della Curva Sud da cui sono partiti “i primi cori di discriminazione razziale”.

Ulteriori sviluppi sulla vicenda sono quindi attesi a stretto giro di posta. Intanto alla società scaligera, stando a quanto si legge nel comunicato odierno, è stata comminata una multa di 15 mila euro. La parte più consistente (12 mila) è legata al fatto che i supporter gialloblù, durante la partita, hanno intonato più volte “cori insultanti di matrice territoriale” contro gli azzurri.

I restanti 3.000 euro, invece, il Verona dovrà pagarli perché la tifoseria ha gettato in campo alcuni oggetti non ammessi. E non finisce qua, perché il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare per una giornata il preparatore atletico Antonio Bovienzo che al termine del primo tempo ha protestato “in maniera provocatoria nei confronti di una decisione arbitrale”.

Una stangata quindi per il Verona che, alla luce della sconfitta e della precoce eliminazione in Coppa Italia, ha inizio a mettere in discussione la posizione di Gabriele Cioffi. Il Napoli, invece, si gode i tre punti e a breve inizierà a prepararsi alla prossima sfida contro il Monza (21 agosto).