Verona-Napoli, dopo il gol succede di tutto: è subito polemica

Si sta giocando in questi momenti il match tra Verona e Napoli e nel corso dellla gara è scoppiata una polemica.

Da pochi minuti è iniziato il secondo tempo tra il Verona ed il Napoli, con i veneti che hanno segnato subito con Henry la rete del 2-2. I campani poi sono riusciti a passare di nuovo in vantaggio con la rete di Piotr Zielinski. Match del Bentegodi ricco di emozioni, visto che la prima frazione di gara è terminata con i partenopei in vantaggio per 1-2.

Il primo tempo, di fatto, è stato contraddistinto dal dominio degli uomini di Luciano Spalletti, anche se è stato il Verona a passare in vantaggio con Lasagna, su azione da calcio d’angolo. Dopo il gol subito c’è stata comunque una reazione molto importante da parte della squadra partenopea.

Il Napoli, infatti, ha prima colpito il palo con il colpo di testa di Frank Anguissa e poi è riuscita a segnare con Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Proprio il nigeriano è stato protagonista di una polemica.

Verona-Napoli, polemica tra Osimhen e i tifosi veneri per alcuni ululati razzisti

Osimhen, infatti, è stato criticato dai tifosi del Verona per ‘colpa’ della sua esultanza. A raccontare l’accaduto è stato il giornalista Tancredi Palmeri su ‘Twitter’: “E’ successo tutto dopo il gol, il centravanti ha scaraventato il pallone in tribuna per protestare contro alcuni ululati razzisti. La palla è arrivata fino in tribuna stampa, e al Bentegodi c’è una pista d’atletica assurda. Dopo, sono esplosi gli ululati”.

La gara sta proseguendo e c’è ancora molta tensione sia tra le due squadre che tra gli spalti dello stadio veneto. Tuttavia è arrivato da pochissimo anche il quarto gol partenopeo, questa volta è stato Lobotka a battere Montipò.