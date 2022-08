Mani nei capelli per Baroni: mazzata Lecce, è ufficiale

Brutte notizie in casa Lecce. Arriva l’ufficialità che è una vera e propria mazzata per il tecnico Marco Baroni: ecco il comunicato.

L’esordio contro l’Inter ha mostrato che il Lecce non è tornato certo in Serie A per giocare un ruolo da comparsa. I salentini fanno sul serio per la salvezza, come messo in scena al Via del Mare contro una delle formazioni più attrezzate e agguerrite del nostro campionato.

Salvezza dei giallorossi che, però, passa giocoforza dal mercato. Il DS Corvino ha condotto una campagna acquisti oculata e ben studiata, con diversi nomi che si sono subito inseriti con efficacia nell’organico di Marco Baroni. E Ceesay ne è stata la pronta prova.

Tuttavia adesso il Lecce è chiamato a fare i conti con gli imprevisti. Soprattutto con uno che rischia di compromettere queste ultime settimane di mercato salentino.

Lecce, brutte notizie per Baroni: l’affare sfuma ufficialmente, c’è il comunicato

Imprevisto che ha il nome e cognome di Mathias Normann. Il centrocampista ex Norwich City era ormai previsto come prossimo rinforzo del Lecce, dopo essersi addirittura sottoposto alle rituali visite mediche con il club salentino. E invece, il mediano non farà più parte della rosa di Marco Baroni, come notificato ufficialmente dalla stessa società giallorossa.

“L’U.S. Lecce comunica che, a causa del protrarsi della procedura relativa al tesseramento del calciatore Mathias Normann, ha deciso, di comune accordo con l’atleta, di interrompere in via definitiva l’iter finalizzato all’acquisizione delle prestazioni sportive”.

Così il Lecce giustifica e spiega il mancato arrivo di Normann in Salento. Una bruttissima notizia per Marco Baroni, alla ricerca di un calciatore come l’ex Norwich capace di innalzare il peso e la qualità specifica del proprio centrocampo.